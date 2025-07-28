Санта-Колома – Полісся: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій

"Полісся" – "Санта-Колома" / © ФК Полісся

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У четвер, 31 липня, житомирське "Полісся" зіграє проти "Санта-Коломи" з Андорри в матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Estadi de la FAF" в Андоррі. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Перша зустріч між цими командами відбулася у словацькому місті Пряшів і закінчилася сенсаційною поразкою житомирців з рахунком 1:2.

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Де дивитися матч Санта-Колома – Полісся

Матч "Санта-Колома" – "Полісся" у прямому ефірі транслюватиме платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Ставки букмекерів на матч Санта-Колома – Полісся

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають український клуб. На перемогу підопічних Руслана Ротаня можна поставити з коефіцієнтом 1,61. Нічия – 4,20. Виграш команди з Андорри – 4,85.

Водночас у двоматчевому протистоянні аналітики віддають зовсім незначну перевагу "Санта-Коломі" – на вихід бронзового призера чемпіонату Андорри до наступної стадії приймаються ставки з коефіцієнтом 1,83. Підсумковий успіх житомирців – 1,90.

Переможець двоматчевої дуелі вийде до 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, де позмагається з тріумфатором пари "Пакш" (Угорщина) – "Марибор" (Словенія). Перший поєдинок між цими клубами "Пакш" виграв з рахунком 1:0. Той, хто програє, вилетить з єврокубків.

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