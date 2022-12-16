Сантуша офіційно звільнили з посади тренера збірної Португалії

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш залишив свою посаду.

Про це йдеться на офіційному сайті Португальської футбольно федерації.

З фахівцем вирішили попрощатися після вильоту збірної Португалії з чемпіонату світу-2022 у чвертьфіналі.

"Я йду з почуттям величезної подяки, для мене було великою честю бути тренером збірної та представляти країну. Це була мрія, яку я здійснив, мета життя, якої я досяг.

Насамперед я дякую всім гравцям, з якими працював з 2014 року, всім без винятку. Коли керуєш командою, доводиться приймати складні рішення, це нормально, що не всі задоволені рішеннями, які я ухвалював. Але вони завжди були на благо збірної.

Я хотів би подякувати своїм колегам тренерам з клубів, які дали багато гравців у збірну, з якими у мене завжди були відмінні, відкриті та лояльні стосунки. Також хочу подякувати своєму тренерському штабу, федерації та всім її співробітникам.

Останні слова для португальських уболівальників. Тепер я стану одним серед багатьох мільйонів, які підтримують збірну Португалії. Де б я не був, я співатиму наш гімн і бажатимемо нашій команді дарувати нам багато радості", – цитує Сантуша Record.pt.

68-річний португалець тренував португальську збірну від вересня 2014 року.

Під його керівництвом команда виграла Євро-2016 та Лігу націй 2018/2019.

Сантуш – тренер, у якого найбільше матчів та перемог зі збірною Португалії.

Нагадаємо, що очолити збірну Португалії запропонували головному тренеру "Роми" Жозе Моурінью, однак він відхилив цю пропозицію. Очікується, що він може приєднатися до команди вже влітку наступного року.

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