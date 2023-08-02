Саудівська лихоманка триває: зірковий форвард "Баварії" став одноклубником Роналду в "Аль-Насрі"

Нападник мюнхенської "Баварії" Садіо Мане перейшов до саудівського "Аль-Насра", за який виступає португалець Кріштіану Роналду.

Про це саудівський клуб оголосив у соцмережах.

Вартість трансферу 31-річного сенегальця склала близько 37 мільйонів євро.

Контракт Мане із саудівським клубом розрахований до літа 2026 року. За неофіційною інформацією, він зароблятиме в "Аль-Насрі" 25 мільйонів євро на рік.

Мане перейшов до "Баварії" влітку 2022 року з "Ліверпуля". Минулого сезону форвард провів за мюнхенський клуб 38 матчів, забив 12 голів та віддав 6 результативних передач.

У квітні сенегалець потрапив у скандал. Після розгромної поразки у чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів з "Манчестер Сіті" він вдарив по обличчю іншого гравця мюнхенців Лероя Сане.

Після цього "Баварія" відсторонила Мане на один матч Бундесліги, а також оштрафувала на рекордну суму.

Додамо, що цього літа "Аль-Наср" також підписав півзахисника "Інтера" Марцело Брозовича та захисника "Манчестер Юнайтед" Алекса Теллеса. Новим головним тренером команди став португалець Луїш Каштру, який раніше очолював донецький "Шахтар".

Нагадаємо, минулого сезону "Аль-Наср" фінішував на другому місці в чемпіонаті Саудівської Аравї, поступившись золотими нагородами "Аль-Іттіхаду".

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