Сауль Альварес з нокдауном розбив суперника та захистив звання абсолютного чемпіона світу (відео)

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль "Канело" Альварес успішно захистив свої титули в поєдинку проти Хайме Мунгії.

Бій між двома мексиканцями відбувся в ніч проти 5 травня у Лас-Вегасі та завершився перемогою "Канело" одноголосним рішенням суддів.

Старт бою був рівним – Мунгія намагався діяти першим номером і навіть забирав раунди. Проте в четвертому раунді Альварес спіймав свого суперника чудовою комбінацією, яку закінчив потужним аперкотом. Відтак Хайме побував у нокдауні, який став першим у його кар'єрі.

Сауль Альварес – Хайме Мунгія: відео нокдауну

First knockdown for Canelo #CaneloMunguia



pic.twitter.com/MV6G1K3Ry1 — Anyi Manutd Fan Base (@Anyimanutd) May 5, 2024

Мунгія зумів підвестися з канвасу та продовжити бій. Однак після нокдауну Сауль уже не віддав ініціативу своєму опоненту та впевнено забирав раунд за раундом.

Боксери пройшли всю дистанцію з 12 раундів, за підсумками яких судді одноголосно констатували тріумф Альвареса: 117-110, 116-111, 115-112.

Для 33-річного "Канело" ця перемога стала 61-ю на професійному ринзі (39 – нокаутом) за двох поразок і двох нічиїх.

27-річний Мунгія зазнав першої поразки у професійному боксі. Також у його послужному списку 43 перемоги (34 – нокаутом).

Додамо, що у червні 2023 року Мунгія одноголосним рішенням суддів переміг українця Сергія Дерев'янченка.

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