"Save Ukraine": під час матчу ЧС-2022 на поле вибіг активіст із закликом допомогти Україні (фото, відео)

Молодий чоловік був одягнений у футболку Супермена з написом "Save Ukraine" ("Врятуйте Україну").
Під час матчу між збірними Португалії та Уругваю на ЧС-2022 у Катарі на поле зненацька вибіг вболівальник у футболці з написом "Save Ukraine".
Відповідні фото та відео з'явилися у Мережі.
Молодий чоловік був одягнений у футболку Супермена з написом "Save Ukraine" ("Врятуйте Україну"). На задній частині його футболки був розміщений напис "Respect for Iranian Women" ("Повагу іранським жінкам"), у руках – прапор ЛГБТ.
La primer bandera #LGBT que aparece en #Qatar2022#FIFAWorldCupQatar2022#FIFAWorldCup#POR#URU pic.twitter.com/HSV23owKpE— Oliver Palma (@olpalma) November 28, 2022
A guy carrying a Pride flag and wearing a shirt that says "Save Ukraine" on the front and "Respect for Iranian women" on the back just crashed the pitch at the World Cup in Qatar. pic.twitter.com/ShD5Umko2L— Greg Price (@greg_price11) November 28, 2022
Активіста майже одразу спіймали працівники стадіону і вивели за межі поля.
Що відомо про активіста
Згодом стало відомо, що на поле висловити свою позицію вибіг італійський футболіст та громадський діяч Маріо Феррі.
У березні 2022 року Феррі приїхав до Польщі та допомагав українським біженцям навіть попри те, що мав контракт із індійським клубом "Юнайтед Спортс".
"Мій друг поляк розповів, що коїться. Я бачив багато страждань в Індії, відчув, що маю допомогти українцям. Полетів до Польщі, орендував авто, поїхав на кордон", - розповідав він в одному з інтерв'ю.
Феррі не вперше вибігає на поле під час футбольних матчів. Наприклад, 2014 року він вибіг на поле у матчі між США та Бельгією на Чемпіонаті світу у Бразилії. На його футболці був напис був "Save Favelas Children" – "Врятуйте дітей з фавелів" (бразильські нетрі на околицях міст. – Ред.)
Що означає інший напис і чому саме прапор ЛГБТ
Інший напис на своїй футболці зі спини – "Respect for Iranian Women" – активіст очевидно вибрав через масові протести через порушення прав жінок, які охопили Іран, і які влада цієї країни жорстоко придушує.
Що стосується прапору ЛГБТ – то з ними у Катарі на ЧС-2022 виник цілий скандал. Справа у тому, що Катар – мусульманська країна, де гомосексуальність є незаконною. Спочатку національним збірним не дозволили виходити на поле з капітанськими пов'язками у веселкових кольорах. Проте після міжнародного скандалу і обурення самих гравців цю заборону відмінили.
За даними видання The Independent, футбольні федерації всіх країн-учасниць турніру отримали через ФІФА гарантії влади Катару, що райдужний прапор припинять забороняти на стадіонах.