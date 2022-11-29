"Save Ukraine": під час матчу ЧС-2022 на поле вибіг активіст із закликом допомогти Україні (фото, відео)

Молодий чоловік був одягнений у футболку Супермена з написом "Save Ukraine" ("Врятуйте Україну").

Під час матчу між збірними Португалії та Уругваю на ЧС-2022 у Катарі на поле зненацька вибіг вболівальник у футболці з написом "Save Ukraine".

Відповідні фото та відео з'явилися у Мережі.

Молодий чоловік був одягнений у футболку Супермена з написом "Save Ukraine" ("Врятуйте Україну"). На задній частині його футболки був розміщений напис "Respect for Iranian Women" ("Повагу іранським жінкам"), у руках – прапор ЛГБТ.

A guy carrying a Pride flag and wearing a shirt that says "Save Ukraine" on the front and "Respect for Iranian women" on the back just crashed the pitch at the World Cup in Qatar. pic.twitter.com/ShD5Umko2L — Greg Price (@greg_price11) November 28, 2022

Активіста майже одразу спіймали працівники стадіону і вивели за межі поля.

Під час матчу ЧС-2022 на поле вибіг чоловік із закликом урятувати Україну (6 фото)

Що відомо про активіста

Згодом стало відомо, що на поле висловити свою позицію вибіг італійський футболіст та громадський діяч Маріо Феррі.

У березні 2022 року Феррі приїхав до Польщі та допомагав українським біженцям навіть попри те, що мав контракт із індійським клубом "Юнайтед Спортс".

"Мій друг поляк розповів, що коїться. Я бачив багато страждань в Індії, відчув, що маю допомогти українцям. Полетів до Польщі, орендував авто, поїхав на кордон", - розповідав він в одному з інтерв'ю.

Феррі не вперше вибігає на поле під час футбольних матчів. Наприклад, 2014 року він вибіг на поле у матчі між США та Бельгією на Чемпіонаті світу у Бразилії. На його футболці був напис був "Save Favelas Children" – "Врятуйте дітей з фавелів" (бразильські нетрі на околицях міст. – Ред.)

Що означає інший напис і чому саме прапор ЛГБТ

Інший напис на своїй футболці зі спини – "Respect for Iranian Women" – активіст очевидно вибрав через масові протести через порушення прав жінок, які охопили Іран, і які влада цієї країни жорстоко придушує.

Що стосується прапору ЛГБТ – то з ними у Катарі на ЧС-2022 виник цілий скандал. Справа у тому, що Катар – мусульманська країна, де гомосексуальність є незаконною. Спочатку національним збірним не дозволили виходити на поле з капітанськими пов'язками у веселкових кольорах. Проте після міжнародного скандалу і обурення самих гравців цю заборону відмінили.

За даними видання The Independent, футбольні федерації всіх країн-учасниць турніру отримали через ФІФА гарантії влади Катару, що райдужний прапор припинять забороняти на стадіонах.