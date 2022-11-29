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"Save Ukraine": під час матчу ЧС-2022 на поле вибіг активіст із закликом допомогти Україні (фото, відео)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
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539
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"Save Ukraine": під час матчу ЧС-2022 на поле вибіг активіст із закликом допомогти Україні (фото, відео)

Молодий чоловік був одягнений у футболку Супермена з написом "Save Ukraine" ("Врятуйте Україну").

Під час матчу між збірними Португалії та Уругваю на ЧС-2022 у Катарі на поле зненацька вибіг вболівальник у футболці з написом "Save Ukraine".

Відповідні фото та відео з'явилися у Мережі.

Молодий чоловік був одягнений у футболку Супермена з написом "Save Ukraine" ("Врятуйте Україну"). На задній частині його футболки був розміщений напис "Respect for Iranian Women" ("Повагу іранським жінкам"), у руках – прапор ЛГБТ.

Активіста майже одразу спіймали працівники стадіону і вивели за межі поля.

Що відомо про активіста

Згодом стало відомо, що на поле висловити свою позицію вибіг італійський футболіст та громадський діяч Маріо Феррі.

У березні 2022 року Феррі приїхав до Польщі та допомагав українським біженцям навіть попри те, що мав контракт із індійським клубом "Юнайтед Спортс".

"Мій друг поляк розповів, що коїться. Я бачив багато страждань в Індії, відчув, що маю допомогти українцям. Полетів до Польщі, орендував авто, поїхав на кордон", - розповідав він в одному з інтерв'ю.

Феррі не вперше вибігає на поле під час футбольних матчів. Наприклад, 2014 року він вибіг на поле у матчі між США та Бельгією на Чемпіонаті світу у Бразилії. На його футболці був напис був "Save Favelas Children" – "Врятуйте дітей з фавелів" (бразильські нетрі на околицях міст. – Ред.)

Що означає інший напис і чому саме прапор ЛГБТ

Інший напис на своїй футболці зі спини – "Respect for Iranian Women" – активіст очевидно вибрав через масові протести через порушення прав жінок, які охопили Іран, і які влада цієї країни жорстоко придушує.

Що стосується прапору ЛГБТ – то з ними у Катарі на ЧС-2022 виник цілий скандал. Справа у тому, що Катар – мусульманська країна, де гомосексуальність є незаконною. Спочатку національним збірним не дозволили виходити на поле з капітанськими пов'язками у веселкових кольорах. Проте після міжнародного скандалу і обурення самих гравців цю заборону відмінили.

За даними видання The Independent, футбольні федерації всіх країн-учасниць турніру отримали через ФІФА гарантії влади Катару, що райдужний прапор припинять забороняти на стадіонах.

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Дата публікації
Перегляди
539
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