Ще дві країни оголосили про дипломатичний бойкот зимової Олімпіади у Пекіні: як реагує Китай

Ще дві країни оголосили про дипломатичний бойкот зимової Олімпіади у Пекіні: як реагує Китай

У китайському МЗС заявили, що "нікого не хвилює", чи приїдуть іноземні політики на зимову Олімпіаду.

Велика Британія та Канада слідом за США та Австралією оголосили про дипломатичний бойкот зимових Олімпійських ігор у Пекіні на знак протесту проти порушень прав людини у Китаї.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що очільники урядів обох країн в середу, 8 грудня, виступили із заявами про те, що жодні дипломатичні та інші офіційні особи не представлятимуть їхні країни на Іграх.

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"Буде фактично дипломатичний бойкот зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Жодних міністрів не очікується", - висловився прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Тим часом очільник уряду Канади Джастін Трюдо, оголосивши про дипломатични бойкот Олімпіади, наголосив, що "надзвичайно стурбований неодноразовими порушеннями прав людини китайським урядом".

У виданні зауважують, що активісти впродовж кількох місяців закликали до бойкоту зимових Ігор через порушення прав людини з боку китайського уряду в Сіньцзяні та Тибеті, а також через політичні репресії в Гонконзі.

США та інші західні країни, зі свого боку, звинуватили Пекін в ув'язненні понад мільйона уйгурів, більшість з яких становлять мусульмани, у центрах утримання під вартою в Сіньцзяні, де деякі колишні ув'язнені стверджують, що їх катували, ґвалтували або піддавали насильницькій стерилізації.

Пекін заперечує звинувачення, заявляючи, що табори є центрами перевиховання, створеними для боротьби із сепаратизмом та ісламістським тероризмом.

У посольстві Китаю в Австралії в середу розкритикували рішення Канберри бойкотувати Ігри, заявивши, що воно не покращить і без того прохолодні відносини між двома країнами.

"Як усі ми знаємо, вина у нинішньому скрутному становищі у китайсько-австралійських відносинах повністю лежить на австралійській стороні", - заявили у дипломатичному відомстві.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Лицзянь, зі свого боку, наголосив, що "нікого не хвилює, прийдуть вони чи ні". "Політичний трюк австралійських політиків, який прагне корисливої ​​вигоди, ніяк не вплине на Олімпіаду, яку Пекін має успішно провести", - вказав він.

Нагадаємо, що у понеділок речниця Білого дому Джен Псакі повідомила про оголошення дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор у Пекіні через порушення прав людини в Китаї. На змагання, зокрема, не приїде жоден дипломатичний чи інший офіційний представник США.