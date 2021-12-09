Ще дві країни оголосили про дипломатичний бойкот зимової Олімпіади у Пекіні: як реагує Китай

У китайському МЗС заявили, що "нікого не хвилює", чи приїдуть іноземні політики на зимову Олімпіаду.
Велика Британія та Канада слідом за США та Австралією оголосили про дипломатичний бойкот зимових Олімпійських ігор у Пекіні на знак протесту проти порушень прав людини у Китаї.
Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що очільники урядів обох країн в середу, 8 грудня, виступили із заявами про те, що жодні дипломатичні та інші офіційні особи не представлятимуть їхні країни на Іграх.
"Буде фактично дипломатичний бойкот зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Жодних міністрів не очікується", - висловився прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
Тим часом очільник уряду Канади Джастін Трюдо, оголосивши про дипломатични бойкот Олімпіади, наголосив, що "надзвичайно стурбований неодноразовими порушеннями прав людини китайським урядом".
У виданні зауважують, що активісти впродовж кількох місяців закликали до бойкоту зимових Ігор через порушення прав людини з боку китайського уряду в Сіньцзяні та Тибеті, а також через політичні репресії в Гонконзі.
США та інші західні країни, зі свого боку, звинуватили Пекін в ув'язненні понад мільйона уйгурів, більшість з яких становлять мусульмани, у центрах утримання під вартою в Сіньцзяні, де деякі колишні ув'язнені стверджують, що їх катували, ґвалтували або піддавали насильницькій стерилізації.
Пекін заперечує звинувачення, заявляючи, що табори є центрами перевиховання, створеними для боротьби із сепаратизмом та ісламістським тероризмом.
У посольстві Китаю в Австралії в середу розкритикували рішення Канберри бойкотувати Ігри, заявивши, що воно не покращить і без того прохолодні відносини між двома країнами.
"Як усі ми знаємо, вина у нинішньому скрутному становищі у китайсько-австралійських відносинах повністю лежить на австралійській стороні", - заявили у дипломатичному відомстві.
Речник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Лицзянь, зі свого боку, наголосив, що "нікого не хвилює, прийдуть вони чи ні". "Політичний трюк австралійських політиків, який прагне корисливої вигоди, ніяк не вплине на Олімпіаду, яку Пекін має успішно провести", - вказав він.
Нагадаємо, що у понеділок речниця Білого дому Джен Псакі повідомила про оголошення дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор у Пекіні через порушення прав людини в Китаї. На змагання, зокрема, не приїде жоден дипломатичний чи інший офіційний представник США.