"Ще не настав час їх знімати": президент МОК висловився про санкції проти спортсменів РФ і Білорусі

"Ще не настав час їх знімати": президент МОК висловився про санкції проти спортсменів РФ і Білорусі

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах поділився думками про санкції проти спортсменів з Росії та Білорусі, запроваджені через повномасштабне вторгнення РФ до України.

На початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, голова МОК рекомендував міжнародним федераціям не допускати спортсменів країн-агресорок до змагань.

Однак у червні Бах зробив резонансну заяву про те, що недопуск до змагань росіян і білорусів порушує принцип "спорт поза політикою" та унеможливлює "чесність проведення змагань".

Після цього висловлювання президента МОК Міжнародна федерація дзюдо (IJF) дозволила росіянам на білорусам брати участь у турнірах "Великого шолома" в нейтральному статусі.

Виступаючи на конгресі Міжнародної федерації плавання, Бах вкотре прокоментував санкції проти спортсменів країн-агресорок. Він наголосив, що поки "не настав час" знімати запроваджені проти них обмеження, але натякнув, що це трапиться у разі закінчення війни в Україні.

"Як усесвітні організації ми не маємо забувати, що у нас є федерації, які страждають від конфронтацій. Наша позиція щодо санкцій та рекомендацій відома, не бачу сенсу згадувати. Ці рекомендації ми змушені прийняти, водночас не варто забувати про свою головну функцію - об'єднання.

Міжнародна федерація плавання (FINA) притримується рекомендацій, ще не варто знімати санкції. Але ми не можемо забувати про дилему - ми усесвітня організація, спорт повинен об'єднувати. Водночас у спорті усі мусять підкорюватися єдиним правилам. Ми повинні стежити за розвитком ситуації, за тим, що відбувається. І, як я говорив на церемонії у Пекіні, потрібно дати світові шанс", - цитує Баха Inside the Games.

Нагадаємо, олімпійський чемпіон Токіо-2020 з греко-римської боротьби Жан Беленюк жорстко розкритикував позицію президента МОК після його скандальної заяви щодо участі в турнірах спортсменів з Росії та Білорусі.

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