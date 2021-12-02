"Ще не вмерла Україна": бразильський легіонер "Шахтаря" процитував національний гімн

Футболіст розуміє, наскільки важливе для нього знання української мови.

Півзахисник Шахтаря Тете з повагою ставиться до гімну України та планує найближчим часом вивчити його, а також підтягнути знання української мови.

Про це футболіст заявив YouTube-каналу "Бомбардир".

Легіонер навіть процитував кілька рядків національного гімну. У цьому йому допомогла дружина.

"Я не знаю, скільки часу мені знадобиться для досконалого вивчення мови, але іноді я розмовляю з дружиною українською. Це трохи складно, я місяць займався і дещо вивчив. Звісно, ​​слід вчити. Мені ця ідея здається гарною", – заявив він.

"Які російські чи українські слова мені подобаються? Слава Богу", "спасибо", "хорошо". Зазвичай ці слова", - відповів Тете.

Тете приєднався до "Шахтаря" в лютому 2019 року. За його перехід "гірники" заплатили бразильському "Греміо" 15 мільйонів євро.

У 105 матчах за донецький клуб Тете забив 30 голів і віддав 15 результативних передач. У нинішньому сезоні на його рахунку 25 матчів, 9 голів і одна результативна передача.

Чинний контракт Тете із "Шахтарем" розрахований до кінця 2023 року.

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