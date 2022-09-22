"Ще нічого не закінчено, все в наших руках": Ярмоленко - про розгром від Шотландії в Лізі націй

Поєдинок на "Гемпден Парк" завершився з рахунком 3:0 на користь "Тартанової армії".

Капітан "синьо-жовтих" Андрій Ярмоленко визнав, що перемога шотландців була абсолютно заслуженою. Водночас Андрій наголосив, що українська збірна ще не втратила шанси посісти перше місце в групі. Для цього українцям потрібно зробити висновки з поразки та виграти заключні два матчі Ліги націй.

"Як і очікувалося, ми грали проти сильного суперника. Знали сильні якості, але зараз складно розбирати матч. Дивитимемося і розбиратимемося. Думаю, розберемо гру та зробимо висновки. Суперник переміг заслужено, створили багато моментів. У групі ще нічого не закінчено. У нас є ще два матчі, все в наших руках. Потрібно перемагати у двох матчах.

Претензій щодо самовіддачі не повинно бути, хлопці всі віддавалися на полі, але це футбол, таке трапляється. Повторю, що все в наших руках, є дві зустрічі.

Суперник не давав нам розігрувати м'яч так, як це було в минулому нашому матчі. Забрали у нас сильні якості, і ми підлаштувалися під їхній футбол у другому таймі. А нам треба посидіти, подумати та зробити висновки", - сказав Ярмоленко в інтерв'ю ютуб-каналу УАФ.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Олександр Петраков взяв на себе провину за розгромну поразку від Шотландії в Лізі націй.

За підсумками чотирьох турів збірна України з 7 очками розташовується на другій позиції у своєму квартеті. Лідирує з 9 балами Шотландія. Третю та четверту сходинки посідають Ірландія (4) та Вірменія (3).

У двох заключних поєдинках Ліги націй-2022/23 команда Олександра Петракова 24 вересня зустрінеться з Вірменією, а 27 вересня знову зіграє з Шотландією.

Переможець групи 1 Ліги B, де виступає збірна України, отримає право провести наступний сезон Ліги націй в елітній Лізі А. Команда, яка посяде останнє місце в квартеті, опуститься до Ліги C.

Читайте також:

Транслятори "включили" травмованого Зінченка до стартового складу на гру з шотландцями: Сашко зацінив "ляп" (відео)

Двоє футболістів залишили табір збірної України перед вирішальними матчами Ліги націй: яка причина

Петраков викликав до збірної України дебютанта після фіаско в матчі Ліги націй з Шотландією