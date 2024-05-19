Ще один чемпіон для України: Берінчик здолав Наваррете та здобув титул WBO в легкій вазі

Український боксер Денис Берінчик переміг мексиканця Емануеля Наваррете у бою за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі.

Поєдинок Берінчик – Наваррете відбувся у ніч проти 19 травня в американському Сан-Дієго. Поєдинок тривав усі дванадцять раундів, за підсумками яких судді роздільним рішенням присудили перемогу українцю – 115-113, 112-116, 116-112.

Таким чином, Денису вдалося виграти дебютний для себе поєдинок за один з чотирьох головних чемпіонських поясів.

Тепер на рахунку 36-річного Берінчика 19 перемог (9 – нокаутом) у 19 поєдинках на професійному рингу. У послужному списку 29-річного Наваррете 41 поєдинок: 38 перемог (31 – нокаутом), дві поразки та одна нічия.

Додамо, що раніше Наваррете ставав чемпіоном світу за версією WBO у трьох дивізіонах: другому найлегшому (2018-2020), напівлегкому (2020-2023) та другому напівлегкому (володіє поясом від 2023-го).

Нагадаємо, 12 травня українець Василь Ломаченко яскраво нокаутував австралійця Джорджа Камбососа та завоював вакантний пояс чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі.

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