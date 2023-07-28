Ще один гучний трансфер: зірка "Манчестер Сіті" перебрався до Саудівської Аравії

Півзахисник "Манчестер Сіті" Ріяд Марез став гравцем саудівського "Аль-Ахлі".

Угода 32-річного алжирця із саудівським клубом розрахована до 2027 року.

Деталі переходу Мареза не розкриваються. За інформацією ЗМІ, "городяни" отримали за трансфер хавбека 35 мільйонів євро.

Марез виступав за манчестерський клуб від 2018 року, коли перейшов з "Лестера" за 67,8 мільйона євро.

На рахунку Ріяда 78 голів та 59 асистів у 236 матчах за "небесно-блакитних".

Разом з "Манчестер Сіті" алжирець виграв 11 трофеїв: 4 титули АПЛ, 2 Кубки Англії, Суперкубок Англії, 3 Кубки англійської ліги та Лігу чемпіонів.

Минулого сезону Марез зіграв 47 матчів за "городян", забивши 15 голів і зробивши 13 асистів.

Додамо, що Марез став вже третім зірковим новачком "Аль-Ахлі" цього літа. Раніше саудівський клуб підписав колишнього півзахисника "Ліверпуля" Роберто Фірміно і ексголкіпера "Челсі" Едуара Менді.

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