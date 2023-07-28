Ще один гучний трансфер: зірка "Манчестер Сіті" перебрався до Саудівської Аравії

Ріяд Марез приєднався до саудівського "Аль-Ахлі".
Півзахисник "Манчестер Сіті" Ріяд Марез став гравцем саудівського "Аль-Ахлі".
Угода 32-річного алжирця із саудівським клубом розрахована до 2027 року.
Деталі переходу Мареза не розкриваються. За інформацією ЗМІ, "городяни" отримали за трансфер хавбека 35 мільйонів євро.
Mahrez 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣— Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) July 28, 2023
@Mahrez22#MahrezToAlahli pic.twitter.com/xYkbGpCCJG
Марез виступав за манчестерський клуб від 2018 року, коли перейшов з "Лестера" за 67,8 мільйона євро.
На рахунку Ріяда 78 голів та 59 асистів у 236 матчах за "небесно-блакитних".
Разом з "Манчестер Сіті" алжирець виграв 11 трофеїв: 4 титули АПЛ, 2 Кубки Англії, Суперкубок Англії, 3 Кубки англійської ліги та Лігу чемпіонів.
Минулого сезону Марез зіграв 47 матчів за "городян", забивши 15 голів і зробивши 13 асистів.
Додамо, що Марез став вже третім зірковим новачком "Аль-Ахлі" цього літа. Раніше саудівський клуб підписав колишнього півзахисника "Ліверпуля" Роберто Фірміно і ексголкіпера "Челсі" Едуара Менді.
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