Ще один матч 7-го туру УПЛ перенесено через загрозу масових російських обстрілів

Поєдинок "Зорі" та "Колоса" було відкладено з міркувань безпеки.

Матч 7-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) між луганською "Зорею" та "Колосом" з Ковалівки перенесено через загрозу масових ракетних ударів по території України з боку Росії.

Про це повідомляється на фіційному сайті луганського клубу.

"Дирекція Прем'єр ліги перенесла гру 7-го туру чемпіонату, в якому луганська "Зоря" повинна була прийняти "Колос" на пізніший термін. Дата, час початку та місце проведення поєдинку будуть визначені додатково", - повідомила пресслужба "Зорі".

Матч "Зоря" - "Колос" став вже другим у сьомому турі УПЛ, який було перенесено через можливі російські обстріли території України. Раніше за взаємною згодою команд перенесли поєдинок між "Чорноморецем" і "Кривбасом".

Нагадаємо, раніше заключний матч 6-го туру УПЛ "Олександрія" - "Металіст 1925" перенесли на невизначений термін через масштабний ракетний удар, який Росія 10 жовтня завдала по території України.

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