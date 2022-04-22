Ще один престижний тенісний турнір може не допустити до участі гравців з Росії та Білорусі

Ще один престижний тенісний турнір може не допустити до участі гравців з Росії та Білорусі

Російські та білоруські тенісисти ризикують втратити право виступити на турнірах ATP та WTA у Римі.

Влада Італії виступила проти участі росіян та білорусів у турнірі, який Рим прийматиме в травні.

Змагання в столиці Італії можуть стати другими, куди відмовляться пустити російських та білоруських тенісистів. Раніше про недопуск їх до цьогорічного турніру офіційно оголосив Wimbledon.

Як повідомляє Corriere della Serra, зараз організатори оцінюють наслідки недопуску росіян та білорусів, оскільки турнір у Римі, на відміну від Wimbledon, проводиться безпосередньо під патронажем Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP).

Це може загрожувати турніру втратою престижного статусу Masters 1000. Особливо з огляду на те, що ATP та WTA засудили заборону російським та білоруським тенісистам виступити на Wimbledon-2022.

Однак президент Федерації тенісу Італії Анджело Бінагі все ж хоче висловити підтримку Україні в боротьбі з російськими окупантами. Джерело стверджує, що він пропонує, аби перед фінальним матчем турніру в Римі на арені пролунав гімн України.

"У цьому контексті було б смішно побачити у фіналі російського гравця", - сказав Бінагі у коментарі Corriere della Serra.

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