Ще один приз Мессі: семиразовому володарю "Золотого м'яча" вручили ексклюзивний подарунок

Ще один приз Мессі: семиразовому володарю "Золотого м'яча" вручили ексклюзивний подарунок

Пристрій виготовлений з рожевого золота.

Аргентинський форвард ПСЖ Ліонель Мессі, який напередодні став володарем "Золотого м'яча-2021", окрім головної нагороди отримав спеціальний презент від організаторів.

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Швейцарська компанія Cecil Purnell, яка є партнером престижної премії, підготувала для переможця спеціальний годинник.

Корпус та всі головні механізми годинника виготовлені з рожевого золота. Також у ньому є елементи, що символізують "Золотий м'яч" від France Football. Наприклад, головка годинника виконана у формі м'яча.

Також на годиннику є спеціальна емблема "Золотого м'яча, а всередині механізму вміщений головний атрибут премії.

Вартість такого годинника становить близько 317 тисяч євро. Всього швейцарська компанія випустила вісім екземплярів такого годинника. Двоє з них отримали Мессі та володарка жіночого "Золотого м'яча" Алексія Путельяс. Інші шість годинників незабаром з'являться у вільному продажі.

Мессі став володарем "Золотого м'яча" рекордний сьомий раз. Раніше Ліонель отримував цю нагороди у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 та 2019 роках.

Найближчий переслідувач аргентинця - Кріштіану Роналду, якому вручали "Золотий м'яч" п'ять разів.

Левандовські, який був визнаний найкращим форвардом 2021 року, посів друге місце у голосуванні на "Золотий м'яч-2021". Минулого року поляк був головним претендентом на престижну нагороду, але вона не вручалася через пандемію коронавірусу.

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