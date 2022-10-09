Ще один шанс для Луніна: основний воротар "Реала" пропустить другий матч з "Шахтарем" у Лізі чемпіонів

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін має хорошу можливість зіграти в матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти донецького "Шахтаря".

"Королівський клуб" оприлюднив список гравців, які вирушать до Варшави на поєдинок з "гірниками". У ньому не виявилося травмованого основного голкіпера мадридців Тібо Куртуа.

Таким чином, саме Лунін, швидше за все, потрапить до стартового складу "вершкових" на гру з "Шахтарем". Для Андрія це може стати вже четвертий поспіль матч за "Реал" цього сезону. Перед цим він захищав ворота клубу в нічийному матчі Примери з "Осасуною" (1:1) та переможних поєдинках з донецьким "Шахтарем" у Лізі чемпіонів (2:1), а також "Гетафе" (0:1) в Ла Лізі.

Матч "Шахтар" - "Реал" відбудеться у вівторок, 11 жовтня, у Варшаві. Початок гри - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, після перемоги над "Лейпцигом", нічиєї з "Селтіком" та поразки "Реалу" донецький клуб має чотири очки та перебуває на другому місці в своїй групі ЛЧ. Лідирує "Реал" з 9 балами. РБ "Лейпциг" із трьома пунктами посідає третю сходинку, а "Селтік" з одним очком - останній.

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