"Бешикташ" перед матчами з киянами підписав вінгера московського ЦСКА.

Турецький "Бешикташ", який є суперником київського "Динамо" в раунді плейоф кваліфікації Ліги конференцій, оформив трансфер атакувального півзахисника московського ЦСКА Бахтіяра Зайнутдінова.

Незважаючи на загарбницьку війну, яку російські окупанти ведуть проти України, стамбульський клуб не відмовився від бізнесу з державою-терористкою.

Деталі переходу 25-річного півзахисника збірної Казахстану не повідомляються.

За інформацією ЗМІ, московський клуб отримав за свого футболіста 4,5 мільйона євро. Контракт Зайнутдінова з "Бешикташем" розрахований до літа 2027 року.

Крім ЦСКА, Зайнутдінов раніше грав за казахстанські "Тараз" та "Астану", а також захищав кольори російського "Ростова". У складі збірної Казахстану він провів 30 матчів і забив 12 голів.

Матчі "Динамо" проти "Бешикташа" відбудуться 24-го і 31 серпня. Спершу команди зіграють у Бухаресті, а потім зустрінуться у Стамбулі.

Нагадаємо, "Бешикташ" став уже не першим клубом, який знехтував моральними цінностями заради кривавих російських грошей. Раніше "Реал Сосьєдад" придбав російського футболіста московського "Динамо" Арсена Захаряна, за що іспанський клуб рознесли львівські "Карпати".

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