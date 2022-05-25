Ще один суперник збірної України визначився зі складом на стартові матчі Ліги націй

Ще один суперник збірної України визначився зі складом на стартові матчі Ліги націй

Збірна Ірландії, яка є суперником "синьо-жовтих" у Лізі націй-2022/23, назвала склад на червневі поєдинки турніру.

Головний тренер команди Ірландії Стівен Кенні викликав на підготовку до стартових зустрічей нового розіграшу Ліги націй 27 футболістів.

Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації футболу Ірландії.

Зазначимо, що поєдинок між збірними України та Ірландії відбудеться 8 червня в польському місті Лодзь на Муніципальному стадіоні ЛКС, який вміщує 18 тисяч глядачів.

Перший матч у новому сезоні Ліги націй ірландці проведуть 4 червня проти збірної Вірменії.

Склад збірної Ірландії на матчі Ліги націй:

Воротарі: Куівін Келлехер ("Ліверпуль"), Гевін Базуну ("Манчестер Сіті"), Марк Траверс ("Борнмут");

Захисники: Шеймус Коулман ("Евертон"), Сайрус Крісті ("Фулхем"), Енда Стівенс, Джон Іган (обидва - "Шеффілд Юнайтед"), Раян Меннінг ("Суонсі"), Джеймс Макклін ("Віган"), Шейн Даффі ("Брайтон"), Натан Коллінс ("Бернлі"), Дара О'Ші ("Вест Бромвіч"), Дарраг Леніхан ("Блекберн");

Півзахисники: Конор Хуріхан ("Астон Вілла"), Джош Каллен ("Андерлехт"), Джефф Хендрік ("Ньюкасл"), Джейсон Моламбі ("Вест Бромвіч"), Іззі Браун ("Престон"), Джейсон Найт ("Дербі");

Форварди: Каллум Робінсон ("Вест Бромвіч"), Трой Перротт ("Тоттенгем"), Скотт Хоган ("Бірмінгем"), Віл Кін ("Віган"), Майкл Обафемі ("Суонсі"), Чідозі Огбене ("Роттерхем"), Крістофер Гемілтон ("Блекпул"), Фесті Ебоселе ("Дербі").

Нагадаємо, в групі B1 Ліги націй-2022/23 збірна України зіграє проти Ірландії, Вірменії та Шотландії. Переможець квартету підніметься до Ліги А циклу-2024/2025, аутсайдер - опуститься до Ліги С.

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