Ще один титулований норвезький біатлоніст оголосив про завершення кар'єри

Видатний норвезький біатлоніст Тар'єй Бьо завершить професійну кар'єру за підсумками сезону-2024/25.

Про це 36-річний спортсмен повідомив після перемоги в спринті на шостому етапі Кубка світу з біатлону-2024/25 в італійському Антгольці.

"Це був справді чудовий день, моя дружина тут, я здобув свою другу перемогу цього сезону і першу тут, в Антгольці. І це правильний день, щоб сказати: "Я йду на пенсію", – заявив Тар'єй.

Тар'єй є володарем Великого кришталевого глобусу сезону-2010/11. У його активі шість олімпійських нагород (3 "золота", 2 "срібла" і одна "бронза"), він є 11-разовим чемпіоном світу

Раніше повідомлялося, що про завершення кар'єри оголосив молодший брат Тар'єя – чинний володар Великого кришталевого глобусу Йоганнес Бьо.

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