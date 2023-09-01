Ще один українець у Ла Лізі: Яремчук офіційно перейшов до іспанського клубу

Роман на правах оренди виступатиме за "Валенсію".

Український форвард бельгійського "Брюгге" Роман Яремчук перебрався до іспанської "Валенсії".

"Кажани" орендували 27-річного українця на один сезон – до літа 2024 року.

Яремчук виступав за "Брюгге" від минулого літа, коли перейшов з португальської "Бенфіки". На його рахунку 6 голів та 3 асисти у 32 матчах за бельгійський клуб.

Цього сезону Роман зіграв у 5 поєдинках за "Брюгге" та відзначився 4 голами. Зокрема українець оформив хет-трик у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій з ісландським "Акюрейрі".

Наразі "Валенсія" з 6 очками після трьох турів посідає шосте місце у турнірній таблиці Ла Ліги.

Таким чином, Яремчук став уже четвертим українцем в елітному дивізіоні чемпіонату Іспанії після голкіпера Андрія Луніна ("Реал" Мадрид), півзахисника Віктора Циганкова та нападника Артема Довбика (обидва –"Жирона").

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