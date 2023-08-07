Ще один українець у Європі: португальський клуб домовився з "Шахтарем" про трансфер Трубіна

Лісабонська "Бенфіка" домовилася з донецьким "Шахтарем" про трансфер воротаря Анатолія Трубіна.

Про це повідомив авторитетний журналіст та інсайдер Фабріціо Романо.

Португальський клуб заплатить за 22-річного голкіпера збірної України 10 мільйонів євро, ще один мільйон євро передбачено бонусами. Також "Шахтар" отримає 40% коштів від можливого подальшого продажу Трубіна.

Джерело стверджує, що трансфер між клубами повністю узгоджено, тому Трубін не повернувся до України після благодійного матчу "гірників" з "Тоттенгемом", який відбувся 6 серпня в Лондоні.

Anatolij Trubin to Benfica, here we go! Deal in place with Shakhtar Donetsk on €10m fixed fee, €1m add-ons



Benfica buy 100% of Trubin — Shakhtar keeps 40% net plus-value sell-on fee as revealed yesterday.



Trubin didn’t travel back to Ukraine as Benfica deal is agreed. pic.twitter.com/PPWPzjU8xO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023

Раніше повідомлялося, що Анатолій підпише з "орлами" угоду до 2028 року із зарплатою два мільйони євро за сезон.

Минулого сезону Трубін провів за "гірників" 38 матчів у всіх турнірах, пропустив 40 голів і в 14 поєдинках зберіг свої ворота "сухими". Контракт Анатолія з донецьким клубом був розрахований до літа 2024 року.

"Бенфіка" – один з найтитулованіших клубів Португалії: 37-разовий чемпіон, 29-разовий володар Кубка та 8-разовий – Суперкубка країни.

Нагадаємо, раніше серйозний інтерес до Трубіна проявляв міланський "Інтер". ЗМІ повідомляли, що Анатолій погодив особистий контракт із "нерадзуррі". Однак у підсумку "Шахтар" відхилив пропозицію італійського клубу.

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