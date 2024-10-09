Ще один український боксер битиметься в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі: названо ім'я суперника

Український боксер Сергій Богачук проведе поєдинок в андеркарді бою-реваншу між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі, який відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Про це повідомив у соцмережі X голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

Суперником Богачука стане колишній чемпіон світу за версією WBA в першій середній вазі узбекистанець Ісраїл Мадрімов.

В останньому поєдинку Богачук у серпні 2024 року зазнав суперечливої поразки від американця Вірджила Ортіса і втратив пояс тимчасового чемпіона за версією WBC у першій середній вазі. Українець двічі відправив суперника в нокдаун, але в підсумку програв роздільним рішенням суддів.

Титул тимчасового чемпіона за версією WBC українець завоював наприкінці березня цього року, розбивши американця Браяна Мендосу. Богачук повинен був боксувати з американцем Себастьяном Фундорою за повноцінний вакантний пояс WBC у першій середній вазі. Однак українця позбавили чемпіонського бою – Фундора замінив травмованого Кіта Турмана в поєдинку проти Тимофія Цзю, де на кону стояли титули WBO і WBC у першій середній вазі.

Наразі у послужному списку 29-річного уродженця Вінниці 24 перемоги (23 – нокаутом) та дві поразки на профірингу. Вперше Сергій програв у березні 2021 року американцю Брендону Адамсу.

Мадрімов провів у професійному боксі 12 поєдинків: 10 перемог (7 – нокаутом), одна нічия та одна поразка. У серпні 2024 року узбекистанець одноголосним суддівським рішенням програв американцю Теренсу Кроуфорду і втратив титул WBA в першій середній вазі.

Раніше повідомлялося, що в андеркарді бою Усик – Ф'юрі пояс WBO у легкій вазі захищатиме українець Денис Берінчик.

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