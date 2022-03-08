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Ще один відомий український боксер став на захист держави від російських окупантів

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Ще один відомий український боксер став на захист держави від російських окупантів

facebook.com/K2Ukraine

Денис Берінчик поповнив лави територіальної оборони.

Український боксер Денис Берінчик вступив до лав територіальної оборони Києва для захисту нашої держави від російських загарбників.

33-річний спортсмен виклав у сторіз Instagram фото, з якого можна зробити висновок, що він залишився в Києві та поповнив самооборону київського мікрорайону ДВРЗ.

© instagram.com/berinchyk
instagram.com/berinchyk

Крім того, Денис опублікував в Instagram відео, де він сидить на кухні і чистить автомат.

© instagram.com/berinchyk
instagram.com/berinchyk

Нагадаємо, до лав територіальної оборони приєдналося багато відомих українських спортсменів, зокрема боксери Володимир Кличко, Олександр УсикВасиль Ломаченко, український чемпіон ММА Ярослав Амосов, а також головний тренер "Десни" U-19 Олександр Зуб. А головний тренер молдовського "Шерифа" Юрій Вернидуб вступив до Збройних Сил України.

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