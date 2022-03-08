Ще один відомий український боксер став на захист держави від російських окупантів

Ще один відомий український боксер став на захист держави від російських окупантів

Денис Берінчик поповнив лави територіальної оборони.

Український боксер Денис Берінчик вступив до лав територіальної оборони Києва для захисту нашої держави від російських загарбників.

33-річний спортсмен виклав у сторіз Instagram фото, з якого можна зробити висновок, що він залишився в Києві та поповнив самооборону київського мікрорайону ДВРЗ.

instagram.com/berinchyk

Крім того, Денис опублікував в Instagram відео, де він сидить на кухні і чистить автомат.

instagram.com/berinchyk

Нагадаємо, до лав територіальної оборони приєдналося багато відомих українських спортсменів, зокрема боксери Володимир Кличко, Олександр Усик, Василь Ломаченко, український чемпіон ММА Ярослав Амосов, а також головний тренер "Десни" U-19 Олександр Зуб. А головний тренер молдовського "Шерифа" Юрій Вернидуб вступив до Збройних Сил України.

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