Ще один випадок зґвалтування: одноклубнику Зінченка висунули чергове звинувачення

Наступне слухання у справі француза відбудеться 11 березня.

Захисника "Манчестер Сіті" Бенжамена Менді звинувачують у ще одному випадку зґвалтування.

Про це повідомляє L'Equipe.

Загалом 27-річного француза звинувачують у дев'яти злочинах, зокрема у семи випадках зґвалтування проти шести різних жінок.

Чергове попереднє слухання у справі зіркового футболіста відбудеться 11 березня.

Зазначимо, що сам Менді ще не мав можливості визнати себе винним чи заявити про невинуватість.

Бенжамена Менді звинувачують у зґвалтуваннях: що відомо

Одноклубник і конкурент за позицією українця Олександра Зінченка звинувачується у семи випадках зґвалтування щодо п'яти жінок. Останній злочин стосується нового заявника і, як стверджується, був у липні цього року.

Наприкінці серпня 2021 року розпочалося поліцейське розслідування щодо футболіста за підозрою у чотирьох випадках зґвалтування та в одному випадку сексуального домагання в період від жовтня 2020-го до серпня 2021 року.

Менді відсторонили від тренувань із "городянами", а потім узяли під варту та помістили до в'язниці. Пізніше надійшли відомості про ще два випадки зґвалтування.

Судовий процес мав розпочатися 24 січня 2022 року, однак тепер, зважаючи на появу ще одної імовірної постраждалої, було ухвалено рішення перенести судовий розгляд на 27 червня 2022 року. На попередньому слуханні 7 січня 2022 року футболіста було звільнено під заставу.

Менді виступає за "Манчестер Сіті" від 2017 року. За цей час він провів у складі "городян" 49 матчів і забив 2 голи. У клубі Бенжамен був конкурентом українця Олександра Зінченка на позиції лівого захисника.

Також на рахунку Менді 10 поєдинків у футболці збірної Франції.

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