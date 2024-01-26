Ще один зимовий трансфер: "Шахтар" офіційно купив футболіста молодіжної збірної Бразилії

Донецький "Шахтар" оголосив про трансфер півзахисника "Васко да Гама" Марлона Гомеса.

Як повідомляє офіційний сайт "гірників", контракт із 20-річним бразильцем розрахований до кінця 2028 року.

Раніше авторитетний журналіст та інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що сума трансферу гравця склала 12 млн євро. Ще 4 млн євро бразильський клуб може отримати бонусами.

Марлон Гомес – вихованець клубу "Васку да Гама", за першу команду якого дебютував у липні 2022 року й загалом провів 45 матчів у всіх турнірах, забивши 2 м'ячі та віддавши 3 асисти.

Минулого сезону хавбек провів 27 матчів за "Васко да Гама" у всіх турнірах, відзначившись одним асистом.

Марлон Гомес має у своєму активі виступи за збірні Бразилії від U-16 до U-23. Наразі у складі збірної Бразилії U-23 бере участь у відбірковому турнірі на Олімпійські ігри.

Зазначимо, що Марлон Гомес стам другим новачком "помаранчево-чорних" у зимове трансферне вікно. Раніше "Шахтар" оголосив про підписання 21-річного бразильського вінгера "Палмейраса" Кевіна.

Нагадаємо, на зимову паузу "Шахтар" пішов на четвертому місці в чемпіонаті України, набравши 31 бал після 15 поєдинків. За втраченими очками підопічні Маріно Пушича разом із "Динамо" лідирують в УПЛ.

Перші офіційні матчі нового року "гірники" зіграють 15 і 22 лютого проти французького "Марселя". На кону стоятиме вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи.

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