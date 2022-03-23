Ще одна біатлоністка збірної України стала на захист батьківщини від окупантів (фото)

Ще одна біатлоністка збірної України стала на захист батьківщини від окупантів (фото)

Кривонос показала нову форму.

24-річна біатлоністка збірної України Анна Кривонос змінила біатлонний комбінезон на військову форму та поповнила лави української армії.

Про це повідомляє Біатлон України.

Раніше на захист Батьківщини стали інші відомі біатлоністи: Анастасія Меркушина, Дмитро Підручний, Артем Прима.

Нагадаємо, що уболівальники мадридського "Реала" висловили підтримку українцям, які зараз боронять батьківщину від російських загарбників.

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