Ще одна футбольна збірна залишилася без тренера після вильоту з ЧС-2022

Головний тренер збірної Південної Кореї Паулу Бенту залишає свою посаду після вильоту своєї команди з чемпіонату світу-2022.

Про це пише Sky Sports.

"Потрібно думати про майбутнє, і воно не буде пов'язане з гравцями збірної Кореї. Я щойно оголосив про це гравцям та президенту південнокорейської федерації. Це рішення було ухвалено ще у вересні. Мені потрібно подякувати гравцям про те, що вони зробили. Вони віддали всі свої сили. Я радий і гордий, що був їхнім тренером", – заявив Бенту.

Збірна Південної Кореї поступилася національній команді Бразилії в 1/8 фіналу ЧС-2022.

національній команді Бразилії в 1/8 фіналу ЧС-2022. Португалець Паулу Бенту очолював збірну Південної Кореї з 2018 року.

Читайте також:

Кінець казки "самураїв": Хорватія в серії пенальті вирвала у Японії путівку до чвертьфіналу ЧС-2022 (відео)

Зірка збірної Англії раптово залишив табір національної команди під час ЧС-2022: неприємна причина

Репетиція перед Францією: збірна Англії розгромила Сенегал і вийшла до 1/4 фіналу ЧС-2022 (відео)