Ще одна футбольна збірна залишилася без тренера після вильоту з ЧС-2022

Португальський фахівець ухвалив це рішення ще кілька місяців тому.
Головний тренер збірної Південної Кореї Паулу Бенту залишає свою посаду після вильоту своєї команди з чемпіонату світу-2022.
Про це пише Sky Sports.
"Потрібно думати про майбутнє, і воно не буде пов'язане з гравцями збірної Кореї. Я щойно оголосив про це гравцям та президенту південнокорейської федерації. Це рішення було ухвалено ще у вересні. Мені потрібно подякувати гравцям про те, що вони зробили. Вони віддали всі свої сили. Я радий і гордий, що був їхнім тренером", – заявив Бенту.
- Збірна Південної Кореї поступилася національній команді Бразилії в 1/8 фіналу ЧС-2022.
- Португалець Паулу Бенту очолював збірну Південної Кореї з 2018 року.
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