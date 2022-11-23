Ще одна гучна сенсація на ЧС-2022: Японія оформила камбек і перемогла Німеччину

Бундестім несподівано з поразки стартувала на Мундіалі в Катарі.

Збірна Японії сенсаційно обіграла команду Німеччини в матчі 1-го туру групи E чемпіонату світу-2022 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Халіфа" в Досі закінчився з рахунком 1:2.

Команда Ганс-Дітер Фліка вдало розпочала зустріч – на 33-й хвилині пенальті реалізував Ілкай Гюндоган.

У компенсований до першого тайму час європейці могли подвоювати свою перевагу, проте м'яч Кая Гаверца було скасовано через офсайд.

Однак у другому таймі японці шокували не лише німців, але й увесь світ. На 75-й хвилині Ріцу Доан неочікувано відновив паритет у матчі, а на 83-й хвилині Такума Асано вирвав для своєї збірної перемогу.

Нагадаємо, це вже друга гучна сенсація на ЧС-2022. Напередоні збірна Аргентини несподівано програла Саудівській Аравії.

Крім німців і японців, у квартеті E також гратимуть збірні Іспанії та Коста-Рики. Вони в рамках першого туру проведуть очний поєдинок також 23 листопада, але о 18:00 за київським часом.

і японців, у квартеті E також гратимуть збірні Іспанії та Коста-Рики. Вони в рамках першого туру проведуть очний поєдинок також 23 листопада, але о 18:00 за київським часом. До плейоф (1/8 фіналу) вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

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