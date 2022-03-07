Ще одна міжнародна федерація вигнала російських та білоруських спортсменів зі змагань

Ще одна міжнародна федерація вигнала російських та білоруських спортсменів зі змагань

РФ і Білорусь опинилися в ізоляції від світового спорту.

Міжнародна федерація гольфу (IGF) відсторонила російських та білоруських спортсменів від змагань під своєю егідою.

Це рішення було ухвалено у зв'язку зі вторгненням військ Російської Федерації в Україну, яке відбулося за сприяння Білорусі.

"IGF засмучена подіями в Україні. В єдності з олімпійським рухом підтримуємо заклики до миру. IGF вірить, що спорт може сприяти миру, що він об'єднує спортсменів і країни, руйнуючи бар'єри та створюючи взаєморозуміння між культурами.

Однак, уважно розглянувши рекомендації МОК щодо дій, які мають бути вжиті щодо порушення Олімпійського перемир’я урядами Росії та Білорусі, IGF на знак солідарності з олімпійським рухом та для захисту цілісності спортивних змагань і безпеки всіх учасників не буде запрошувати та дозволяти участь російських і білоруських спортсменів і офіційних осіб у міжнародних змаганнях під її юрисдикцією, зокрема в командному чемпіонаті світу 2022 року серед аматорів.

IGF продовжуватиме уважно стежити за ситуацією і може адаптувати свої рішення відповідно до майбутніх подій", - йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна федерація дзюдо усунула Путіна та його друга-олігарха від усіх займаних посад.

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