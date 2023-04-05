Атлетів з країн-агресорок допустили до турнірів з боротьби.

Міжнародна федерація боротьби (UWW) скасувала відсторонення спортсменів з Росії та Білорусі від змагань під своєю егідою.

За відповідне рішення проголосували члени організації на позачерговому засіданні, повідомляється на офіційному сайті UWW.

Зазначається, що росіяни та білоруси зможуть під нейтральним прапором брати участь у змаганнях з боротьби відповідно до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Рішення щодо допущення конкретних борців ухвалюватиме "незалежна панель", яка незабаром буде сформована. Повернутися до змагань не зможуть спортсмени з Росії та Білорусі, які входять до лав армій країн-агресорок, є спецпризначенцями чи іншими силовиками.

Водночас, атлети молодших вікових груп (до 15 та до 17 років) повертаються до змагань одразу.

"Спорт протягом всієї історії був засобом зближення людей. Боротьба, як вид спорту, має унікальну здатність об'єднувати людей з різних культур і верств суспільства. Вона має величезний потенціал, щоб допомогти в побудові миру та терпимості між різними спільнотами, країнами та регіонами", – цинічно прокоментував повернення борців з РФ і Білорусі президент організації серб Ненад Лалович.

Таким чином, російські і білоруські спортсмени зможуть взяти участь у чемпіонаті Європи з боротьби, який запланований від 17 до 23 квітня в хорватському Загребі.

Нагадаємо, 28 березня МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям допустити атлетів з Росії та Білорусі до змагань у нейтральному статусі з низкою обмежень. Росіянам і білорусам заборонено виступати в командних видах спорту, також вони не повинні підтримувати війну та мати контракти з арміями держав-агресорок.

Окрім боротьби, російських і білоруських спортсменів уже повернули в нейтральному статусі до змагань з фехтування, настільного тенісу та тхеквондо.

Також представники країн-агресорок виступають під власними прапорами, гімнами та символікою на турнірах Міжнародної федерації боксу (IBA), яку очолює скандальний російський функціонер Умар Кремльов.

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