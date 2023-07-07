"Ще одна нагода зміцнити дружбу українців та поляків": Усик відреагував на оголошення бою з Дюбуа

Український чемпіон радий, що його наступний поєдинок відбудеться в Польщі.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик прокоментував офіційне оголошення бою проти британця Даніеля Дюбуа.

Поєдинок відбудеться 26 серпня у Вроцлаві. Український боксер зазначив, що дуже радий провести бій у Польщі, а також подякував полякам, які допомагають нашому народу під час війни з російськими окупантами.

"Я дуже радий, що у нас є можливість організувати мій поєдинок саме в Польщі, де 7 років тому я здобув свій перший титул чемпіона світу.

Хочу подякувати польському народу, який так щиро допомагає Україні. Тисячі моїх земляків знайшли прихисток у цій чудовій країні. Тому я сподіваюсь, що мій бій стане для українців та поляків ще однією нагодою об'єднатися та зміцнити нашу дружбу", – сказав Усик у коментарі K2 Promotions.

Додамо, що 29 квітня Усик повинен був битися з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

Після цього команда українця розпочала переговори про бій з Дюбуа, який є обов'язковим претендентом на титул WBA.

Востаннє Олександр виходив у ринг у серпні минулого року, коли переміг британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени 2021 року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 25-річного Дюбуа 19 перемог (18 – нокаутом) і єдина поразка в листопаді 2020 року від свого співвітчизника Джо Джойса.

В останньому своєму поєдинку в грудні 2022 року Даніель у третьому раунді нокаутував південноафриканця Кевіна Лерену.

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