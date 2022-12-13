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Ще одна перешкода для бою за "абсолюта": WBA призначила обов'язкового претендента на титул Усика

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
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Ще одна перешкода для бою за "абсолюта": WBA призначила обов'язкового претендента на титул Усика

Фото: Associated Press

Дюбуа призначили обов'язковим претендентом на бій з українцем.

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) призначила обов’язкового претендента для чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO надважкої ваги Олександра Усика.

Як повідомили у Twitter організації, українець має вийти в ринг проти чемпіона WBA World Даніеля Дюбуа.

"Комітет Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) замовив бій за титул чемпіона світу в надважкій вазі між суперчемпіоном Олександром Усиком та чемпіоном Даніелем Дюбуа", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше IBF також зобов'язала Усика провести бій проти обов'язкового претендента Філіпа Хрговича. Після цього команда хорватського надваговика закликала до якнайшвидшого проведення торгів на бій з українцем.

  • В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
  • У ніч проти 21 серпня 2022 року Олександр переміг британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

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Дата публікації
Перегляди
489
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