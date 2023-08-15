Ще одна суперзірка в Саудівській Аравії: Неймар офіційно став гравцем "Аль-Хіляля"

Зірковий форвард ПСЖ Неймар офіційно перейшов до саудівського "Аль-Хіляля".

Про трансфер 31-річного бразильця клуб із Саудівської Аравії оголосив у своєму Twitter.

Неймар підписав контракт із саудівським клубом терміном на два роки. Зарплата бразильця за цей період становитиме 300 мільйонів євро і може зрости до 400 мільйонів євро залежно від бонусів і комерційних угод.

Суму трансферу сторони не розголошують, але раніше авторитетний журналіст Фабріціо Романо повідомляв, що ПСЖ отримає за трансфер нападника трохи менше 100 мільйонів євро.

Here to shine ✨



“Neymar” in the famous BLUE and WHITE ⚪️#Neymar_Hilali pic.twitter.com/xfWQHPsgTF — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 15, 2023

Неймар виступав у складі ПСЖ від 2017 року, коли перебрався з "Барселони" за 222 мільйони євро. Цей трансфер досі залишається найдорожчим в історії футболу.

За паризький клуб бразилець зіграв 173 матчі, забив 118 голів і віддав 77 гольових передач.

Минулого сезону бразилець забив 18 голів і віддав 17 асистів у 29 матчах за ПСЖ у всіх турнірах. Контракт Неймара з парижанами був розрахований до кінця червня 2025 року.

Зазначимо, що Неймар став уже не першим зірковим новачком "Аль-Хіляля". Раніше клуб поповнили Рубен Невеш, Каліду Кулібалі та Сергій Мілінкович-Савич.

В новому сезоні чемпіонату Саудівської Аравії "Аль-Хіляль" очікуватиме непроста боротьба з клубами, за які також виступають зірки європейського футболу.

Наприклад, за чинного чемпіона – "Аль-Іттіхад" – грають володар "Золотого м'яча-2022" Карім Бензема, Н'Голо Канте та Фабінью. Кольори "Аль-Насра" захищають Крішітану Роналду, Садіо Мане і Марцело Брозович. "Аль-Ахлі" представляють Роберто Фірміно, Едуар Менді та Ріяд Марез. До "Аль-Іттіфака", який цього літа очолив легенда "Ліверпуля" Стівен Джеррард, приєднався Джордан Гендерсон.

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