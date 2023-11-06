Ще одна тренерська відставка: ексфутболіст збірної України залишив клуб УПЛ

Едмар залишив посаду головного тренера "Металіста 1925", який виступає в українській Прем'єр-лізі (УПЛ).

Про це повідомляється на офіційному сайті харківського клубу.

"Едмар отримав пропозицію роботи в клубі з-за кордону та після роздумів вирішив продовжити свою кар'єру там. Клуб "Металіст 1925" не мав морального права перешкоджати подібному розвитку подій", – йдеться в заяві харків'ян.

Едмар очолив "Металіст 1925" у жовтні минулого року. Він керував командою у тандемі з Олегом Голодюком.

Додамо, що Едмар – натуралізований бразилець, який переїхав до України 2003 року. Він грав у складі "Таврії", "Металіста", "Дніпра", "Металіста 1925", а також збірної України, за яку провів 15 матчів і забив один гол.

Після відходу Едмара тренерський штаб "Металіста 1925" не зміниться. Команду очолюватиме Голодюк, якому допомагатимуть Євген Котов, тренер-аналітик Максим Цвіренко, тренер воротарів Сергій Вольваков та тренер з фізичної підготовки Андрій Шабалін.

Під керівництвом Едмара "Металіст 1925" провів 36 поєдинків, у яких здобув 8 перемог, 14 разів зіграв унічию та ще 14 матчів програв.

Минулого сезону харківська команда посіла 12-те місце в УПЛ. У поточному розіграші чемпіонату України "Металіст 1925" перебуває на дев'ятій позиції, набравши 15 очок після 12 матчів. Також клуб вилетів з Кубка України, розгромно поступившись "Ворсклі" (0:3) в 1/8 фіналу.

Напередодні "Металіст 1925" обіграв "Чорноморець" (2:1) у матчі 13-го туру УПЛ. Наступний поєдинок чемпіонату України харківський клуб проведе 11 листопада на виїзді проти "Полісся".

Раніше повідомлялося, що Мірча Луческу подав у відставку з посади керманича київського "Динамо". Столичний клуб уже призначив виконувачем обов'язків головного тренера Олександра Шовковського.

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