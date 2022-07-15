Ще одна українка під час матчу знялася з турніру в Будапешті: що трапилося

Українська тенісистка Леся Цуренко не змогла дограти чвертьфінальний поєдинок на турнірі WTA 250 в угорському Будапешті.

Після перемоги над бразилійкою Кароліною Мелігені Алвіс та успіху в матчі з росіянкою Камілою Рахімовою, в третьому колі турніру Леся Цуренко змагалася з представницею Казахстану Юлією Путінцевою.

На жаль, показати свій найкращий теніс українці завадила травма. На початку четвертого гейму в першому сеті Цуренко відчула біль у правій руці та звернулася за допомогою до лікарів.

Леся зуміла продовжити зустріч, але програла перший сет з рахунком 2:6. Програвши ще два гейми на старті другої партії, українська тенісистка вирішила припинити боротьбу.

Зазначимо, що в минулому Цуренко мала хронічні проблеми з ліктем. Включно з турніром у Будапешті вона вже вп'яте 2022 року не дограла змагання через травми.

Нагадаємо, раніше через пошкодження зап'ястя не дограла матч першого кола на турнірі в Будапешті перша ракетка України Ангеліна Калініна.

Турнір у Будапешті триватиме до 17 липня, призовий фонд складає понад 250 тисяч доларів.

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