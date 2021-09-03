Ще одна велика звитяга: Україна завоювала 23-тє "золото" на Паралімпіаді-2020

Плавець Денис Остапченко виграв для нашої збірної 93-тю нагороду в Токіо.

Український плавець Денис Остапченко завоював "золото" Паралімпіади-2020 в Токіо на дистанції 200 метрів вільним стилем.

У фінальному запливі Остапченко показав результат 3,21.62 хвилини, випередивши мексиканців Дієго Лопеса (3:23.57 хвилини) та Хесуса Ернандеса (3:23.93 хвилини).

Для Дениса це вже третя медаль на Паралімпіаді в Токіо. Раніше українець завоював "срібло" на 50-метрівці на спині та "бронзу" на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Медаль Остапченка - 93-тя для збірної України на Паралімпіаді-2020. В активі "синьо-жовтих" 23 золоті, 44 срібні і 26 бронзових нагород. Україна посідає п'яте місце в медальному заліку і йде четвертою за кількістю завойованих нагород.

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Паралімпійські ігри-2020 у Токіо стартували 24 серпня і триватимуть до 5 вересня 2021 року. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу.

Честь України захищають 143 паралімпійці у 15 видах спорту.

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