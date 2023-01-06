Ще одна втрата для футбольного світу: помер легендарний італійський форвард Джанлука Віаллі

У п'ятницю, 6 січня, у віці 58 років помер знаменитий нападник збірної Італії Джанлука Віаллі.

Про смерть колишньої зірки футболу повідомляє Sky Sports .

Протягом останніх років свого життя Віаллі боровся з раком підшлункової залози, з яким вперше зіткнувся 2017 року. У грудні минулого року хвороба загострилася, через що Джанлука залишив тренерський штаб збірної Італії.

Віаллі відомий за виступами за "Сампдорію", "Ювентус" та "Челсі". Він став чемпіоном Італії в складі "Сампдорії" та "Ювентуса", володарем Кубка Англії з "Челсі". Також він двічі виграв Кубок володарів кубків УЄФА (із "Сампдорією" та "Челсі"), тріумфував з "Ювентусом" у Лізі чемпіонів і Кубку УЄФА.

За збірну Італії він провів 59 матчів і забив 16 голів. Віаллі – бронзовий призер ЧС-1990 в складі "Скуадри Адзурри".

Після завершення ігрової кар'єри Джанлука також працював тренером. Він очолював "Челсі", "Вотфорд", а від 2019-го був помічником Роберто Манчіні в збірній Італії.

Нагадаємо, у грудні минулого року від лейкемії помер відомий сербський футболіст та тренер Сініша Михайлович. Також наприкінці 2022-го помер легендарний бразильський футболіст Пеле.

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