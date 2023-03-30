Ще одна європейська країна скасувала турнір з фехтування через допущення росіян і білорусів

Данія слідом за Німеччиною відмовилась приймати змагання за участю спортсменів з країн-агресорок.

Федерація фехтування Данії вирішила скасувати міжнародний турнір у Копенгагені через рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE) допустити російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

Про це повідомив голова організації Ян Сільвест Єнсен.

"Ми дійшли висновку, що, на жаль, не можемо приймати ці змагання. Ми не можемо зробити це за нинішніх умов, коли до участі допустили російських і білоруських спортсменів", – цитує Єнсена видання BT.

Він також зазначив, що Данія готова до потенційних наслідків через відмову прийняти турнір, серед яких ризик втратити право на проведення змагань на постійній основі.

"Для фехтувальників це означає, що для відбору на Олімпіаду їм доведеться більше їздити на інші турніри, а це передбачатиме більші витрати. Для Данії це означатиме ризик втрати подальших турнірів. Ми ризикуємо більше не приймати міжнародні змагання у Данії на дорослому рівні", – сказав Єнсен.

На початку березня Міжнародна федерація фехтування (FIE) ухвалила рішення повернути росіян і білорусів до міжнародних змагань, незважаючи на повномасштабну війну, яку РФ за підтримки Білорусі продовжує вести в Україні.

Це викликало обурення світової спільноти. Через скасування "бану" спортсменів країн-агресорок Німеччина відмовилася приймати Кубок світу з фехтування з жіночої рапіри, який був запланований на початок травня 2023 року.

Раніше повідомлялося, що на Кубку світу з фехтування у китайському Нанкіні представники FIE заборонили збірній України влаштувати акцію проти повернення спортсменів з Росії та Білорусі.

Нагадаємо, понад 300 фехтувальників з різних країн світу закликали FIE переглянути рішення про повернення до змагань спортсменів із Росії та Білорусі.

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