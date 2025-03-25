Ще одна збірна кваліфікувалася на чемпіонат світу-2026 з футболу

Збірна Ірану оформила вихід на чемпіонат світу-2026 з футболу.

Сталося це за підсумками матчу 8-го туру групового етапу азійського відбору на Мундіаль, у якому Іран зіграв унічию з командою Узбекистану (2:2).

За два тури до кінця кваліфікації збірна Ірану з 20 очками лідирує у групі А та гарантувала собі участь у фінальній стадії ЧС-2026.

Іран став третьою збірною, яка успішно пройшла відбір на ЧС-2026. Раніше це зробили Японія та Нова Зеландія.

Загалом уже відомі імена шести учасників планетарної першості, адже господарі Мундіалю – США, Канада та Мексика – автоматично отримали путівки до фінальної частини турніру.

ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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