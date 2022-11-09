Ще одна зірка світового футболу пропустить ЧС-2022 через травму – ЗМІ

Садіо Мане не зможе допомогти збірній Сенегалу в Катарі.

Сенегальський нападник мюнхенської "Баварії" Садіо Мане пропустить Чемпіонату світу 2022 року через пошкодження.

30-річний форвард травмувався в матчі 14-го туру німецької Бундесліги проти бременського "Вердера", який завершився нищівною перемогою мюнхенців з рахунком 6:1 .

На жаль, пошкодження сенегальця виявилося досить серйозним. Через проблеми з сухожиллям Мане доведеться пропустити не менше декількох тижнів. Таким чином, збірна Сенегалу залишиться без свого лідера на ЧС-2022, пише видання L'Equipe.

Протягом своєї кар'єри Мане зіграв 92 матчі за збірну Сенегалу та забив 33 голи. Він посів друге місце у голосуванні за "Золотий м'яч-2022", поступившись лише форварду мадридського "Реала" Каріму Бензема.

Додамо, що Мане став не першим зірковим футболістом, який пропустить Мундіаль через травму. Раніше стало відомо, що майбутню світову першість пропустять півзахисники збірної Франції Н'Голо Канте і Поль Погба.

ЧС-2022 відбудеться від 20 листопада до 18 грудня в Катарі. У матчі-відкритті світової першості збірна країни-господарки турніру зустрінеться з Еквадором.

Вперше в історії Мундіаль відбудеться на Близькому Сході. Також цей ЧС стане першим, який проводитиметься не влітку, а восени та взимку. Це пов'язано з погодними умовами в країні-господарці, де температура повітря в червні – липні сягає позначки понад 40 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, збірна України не зіграє на ЧС-2022. "Синьо-жовті" в фіналі плейоф європейської кваліфікації поступилися Уельсу.

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