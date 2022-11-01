Ще одна зірка збірної Франції пропустить ЧС-2022: відома причина

Поль Погба слідом за Н'Голо Канте не зіграє на прийдешньому Мундіалі.

Півзахисник "Ювентуса" та збірної Франції Поль Погба не допоможе своїй національній команді на Чемпіонаті світу 2022 року, який менш ніж за місяць розпочнеться в Катарі.

Про це повідомила агентка футболіста Рафаела Пімента.

"Після вчорашніх та сьогоднішніх медичних оглядів дуже боляче повідомляти, що Полю Погба все ще потрібна реабілітація після операції. Тому Поль не зможе приєднатися до збірної Франції в Катарі", - наводить її слова RMC Sport.

Зазначимо, що у вересні Погба переніс операцію на коліні. Очікувалося, що 29-річний хавбек встигне відновитися до ЧС-2022, але наприкінці жовтня він отримав іншу травму - пошкодження м'язу стегна.

Погба виступає за національну команду від 2013 року. На його рахунку 91 матч за збірну Франції, 11 голів. У складі "Ле Бле" Поль став срібним призером Євро-2016, переможцем ЧС-2018, а також виграв Лігу націй УЄФА-2020/21.

Нагадаємо, це не перша втрата збірної Франції перед Мундіалем. Раніше стало відомо, що майбутню світову першість пропустить півзахисник "Челсі" Н'Голо Канте, а також воротар "Мілана" Майк Меньян. Крм того, під питанням участь захисника "Манчестер Юнайтед" Рафаеля Варана, який наразі також заліковує пошкодження.

ЧС-2022 відбудеться від 20 листопада до 18 грудня в Катарі. У матчі-відкритті світової першості збірна країни-господарки турніру зустрінеться з Еквадором.

Вперше в історії Мундіаль відбудеться на Близькому Сході. Також цей ЧС стане першим, який проводитиметься не влітку, а восени та взимку. Це пов'язано з погодними умовами в країні-господарці, де температура повітря в червні - липні сягає позначки понад 40 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, збірна України не зіграє на ЧС-2022. "Синьо-жовті" в фіналі плейоф європейської кваліфікації поступилися Уельсу.

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