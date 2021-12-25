Ще одне досягнення: керманича лідера АПЛ назвали найкращим тренером року

Ще одне досягнення: керманича лідера АПЛ назвали найкращим тренером року

Авторитетне видання оцінило роботу футбольних тренерів.

Британське видання FourFourTwo склало власний рейтинг роботи тренерів у році, що минає.

Рейтинг очолив головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола. У топ-3 йому кампанію склали колеги з чемпіонату Англії – Томас Тухель та Юрген Клопп.

Додамо, що у списку із 50 наставників знайшлося місце для представника УПЛ. Керманич "Шахтаря" Роберто Де Дзербі розташувався на 45 позиції, обійшовши навіть Хаві Ернандеса із "Барселони" (50 місце).

Найкращі тренери 2021 року за версією FourFourTwo:

1. Хосеп Гвардіола ("Манчестер Сіті")

2. Томас Тухель ("Челсі")

3. Юрген Клопп ("Ліверпуль")

4. Антоніо Конте ("Інтер"/"Тоттенгем")

5. Ханс-Дітер Флік ("Баварія"/Збірна Німеччини)

6. Роберто Манчіні (збірна Італії)

7. Дієго Сімеоне ("Атлетіко")

8. Юліан Нагельсманн ("РБ Лейпциг"/"Баварія")

9. Гарет Саутгейт (збірна Англії)

10. Маурісіо Почеттіно (ПСЖ)

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