"Ще раз показали, що українці - сильна нація, яка не здається": Магучіх - про тріумф на Діамантовій лізі

"Ще раз показали, що українці - сильна нація, яка не здається": Магучіх - про тріумф на Діамантовій лізі

Українська стрибунка в висоту Ярослава Магучіх прокоментувала успішний виступ на етапі Діамантової ліги в Парижі.

На головних комерційних змаганнях у столиці Франції українки зайняли весь п'єдестал в стрибках у висоту.

Магучіх зі світовим рекордом сезону виграла "золото", а Ірина Геращенко та Юлія Левченко здобули "срібло" і "бронзу" відповідно.

Неймовірний тріумф українок у Парижі 20-річна спортсменка з Дніпра прокоментувала для srf.ch.

Цей феєричний успіх українські стрибунки присвятили рідній країні, яка продовжує протистояти збройній агресії російських окупантів.

"Це хороший результат для мене - 2,01 м. Велике задоволення стрибати на цьому стадіоні, адже через два роки в Парижі відбудуться Олімпійські ігри.

Дуже круто змагатися з нашими дівчатами з України, тому що, на превеликий жаль, в Україні триває війна та ми готуємося в інших країнах. Дуже важко ментально сфокусуватися на стрибках, але ми ще раз показали, що українці - сильна нація, яка не здається. Ми стрибаємо, щоб зберегти нашу країну.

Ситуація жахлива для мене, тому що я не можу повернутися додому, поки мій сезон не завершиться. Це буде у вересні. Але я чекаю на це та намагаюсь показувати найкращі результати на змаганнях, щоб допомогти нашій Україні.

Зараз я з моїм тренером. Нам дуже важко психологічно сфокусуватися на стрибках у висоту. Всі наші думки залишаються в Україні, ми читаємо новини й ми дуже засмучені ними. Ми всі віримо, всі наші стрибунки в висоту, всі наші спортсмени вірять, що це завершиться якнайшвидше.

Найбільше я зараз хочу миру у своїй країні - це велика мрія всіх українців, але якшо говорити про спорт, то це - світовий рекорд", - сказала Магучіх.

Відео переможного стрибка Магучіх на 2,01 метра

Meilleure performance mondiale de la saison !



Yaroslava Mahuchick remporte le concours du saut en hauteur en franchissant 2,01 m au @MEETINGPARIS !



Suivez le #MeetingParis en DIRECT sur @lachainelequipe. pic.twitter.com/I0cI0z0qrB — FFAthlétisme (@FFAthletisme) June 18, 2022

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Україна завоювала перше "золото" чемпіонату Європи-2022 з фехтування.

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