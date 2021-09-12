"Ще так ніколи не нокаутували": легенда UFC "вирубив" іменитого американця божевільним ударом у щелепу (відео)

"Ще так ніколи не нокаутували": легенда UFC "вирубив" іменитого американця божевільним ударом у щелепу (відео)

Бій не тривав і раунду.

У Голлівуді (штат Флорида, США) відбувся боксерський поєдинок між двома ексчемпіонами UFC бразильцем Андерсоном Сілвою і американцем Тіто Ортісом.

Переможцем із протистояння двох легенд змішаних єдиноборств вийшов перший з них. Уже в 1-му раунді Андерсон, будучи затиснутим у кутку, зміг приголомшити Тіто потужним ударом правою в щелепу, а потім добити його.

Ортіса було відправлено у важкий нокаут. Після закінчення поєдинку бразилець зізнався, що його "ще так ніколи не нокаутували".

@SpiderAnderson KOs Tito Ortiz in the first round! pic.twitter.com/A4836XGyW1 — Fight Network (@fightnet) September 12, 2021

Сілва - ексчемпіон UFC у середній вазі. Титул він утримував протягом майже семи років. На його рахунку у MMA 34 перемоги і 11 поразок. Один бій за його участю визнано таким, що не відбувся.

Ортіс - колишній чемпіон UFC у напівважкій вазі. Титулом він володів три роки. На його рахунку за кар'єру 29 перемог, 12 поразок і 1 нічия.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, 58-річного Холіфілда жорстко нокаутували в першому раунді.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання