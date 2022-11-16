Ще три дні тому судив матч ПСЖ: у Франції раптово помер топовий футбольний арбітр

Йоану Амелю було лише 42 роки.

Футбольний рефері Йоан Амель, який обслуговував матчі елітного французького дивізіону, помер у віці 42 років.

Про це повідомляє видання L'Equipe з посиланням на союз французьких арбітрів.

За інформацією джерела, Амель отримав інсульт під час тренування та, на жаль, не зміг його пережити.

French referee Johan Hamel has tragically passed away after suffering from a stroke.



Hamel, a Ligue 1 and Champions League official, was just 42. RIP pic.twitter.com/iCziDkbaCI — SPORTbible (@sportbible) November 16, 2022

Йоан працював на матчах Ліги 1 від сезону-2015/16. У ролі головного арбітра Амель востаннє відпрацював на поєдинку "Лілля" та "Ренна" 6 листопада. А три дні тому, 13 листопада, він був відеоасистентом на грі ПСЖ – "Осер".

Всього за свою кар'єру Амель відсудив 135 матчів елітного французького дивізіону. Також він працював на єврокубкових поєдинках.

Низка французьких клубів вже висловили співчуття рідним і близьким Йоана.

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