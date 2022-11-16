Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ще три дні тому судив матч ПСЖ: у Франції раптово помер топовий футбольний арбітр

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
764
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ще три дні тому судив матч ПСЖ: у Франції раптово помер топовий футбольний арбітр

фото з відкритих джерел

Йоану Амелю було лише 42 роки.

Футбольний рефері Йоан Амель, який обслуговував матчі елітного французького дивізіону, помер у віці 42 років.

Про це повідомляє видання L'Equipe з посиланням на союз французьких арбітрів.

За інформацією джерела, Амель отримав інсульт під час тренування та, на жаль, не зміг його пережити.

Йоан працював на матчах Ліги 1 від сезону-2015/16. У ролі головного арбітра Амель востаннє відпрацював на поєдинку "Лілля" та "Ренна" 6 листопада. А три дні тому, 13 листопада, він був відеоасистентом на грі ПСЖ – "Осер".

Всього за свою кар'єру Амель відсудив 135 матчів елітного французького дивізіону. Також він працював на єврокубкових поєдинках.

Низка французьких клубів вже висловили співчуття рідним і близьким Йоана.

Читайте також:

Було лише 38 років: помер один із найпотужніших нокаутерів в історії UFC

Фанат "Динамо" загинув, боронячи Україну від рашистів

Легендарний гравець збірної України з американського футболу загинув на війні з російськими окупантами

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
764
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація