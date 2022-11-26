Ще троє гравців: збірна Бразилії продовжує зазнавати кадрових втрат на ЧС-2022

Збірна Бразилії зіткнулася з кадровими проблемами напередодні матчу 2-го туру групи G чемпіонату світу-2022 проти національної команди Швейцарії.

Про це пише Sportal.blic.

Окрім травмованих Неймара та Даніло, наступний матч імовірно пропустить Антоні. Через хворобу він пропустив тренування команди.

До того ж, під питанням участь у другому турі Лукаса Пакета та воротаря Аліссона. Про їхній стан буде відомо вже безпосередньо перед матчем.

Джерело повідомляє, що Антоні зможе замінити Родріго, Неймара – Габріел Жезус, а Даніло – Дані Алвес.

Поєдинок Бразилія – Швейцарія відбудеться у понеділок, 28 листопада. Початок – о 18:00 за київським часом.

Після першого туру Бразилія очолює групу G з трьома очками.

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