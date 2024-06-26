Щедрий "подарунок": Усик відмовився від одного зі своїх титулів та звання абсолютного чемпіона світу

Українець звільнив пояс IBF для переможця поєдинку між Джошуа та Дюбуа.

Український боксер Олександр Усик відмовився від титулу чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі.

Про це він заявив у відеозверненні на своїй сторінці в Insagram.

Усик повідомив, що звільняє пояс IBF для переможця бою між своїми колишніми суперниками – британцями Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, який повинен відбутися 21 вересня в Лондоні.

"Усім привіт. Ентоні та Даніелю, слухайте, знаю, пояс IBF важливий для вас. Назвемо це моїм подарунком вам на 21 вересня. Слава Богу за все. Слава Україні", – сказав українець.

Також Олександр написав про це під публікацією.

"Пояс IBF – мій подарунок вам на 21.09.2024. Світ любить сильних. Ваш друг, абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик", – йдеться в дописі.

Це рішення Усика означає, що він втрачає звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Відтак у реванші між українцем та британцем Тайсоном Ф'юрі, який заплановано на 21 грудня в Ер-Ріяді, на кону вже не стоятиме статус "абсолюта".

Зазначимо, що ще на початку травня Міжнародна боксерська федерація (IBF) оголосила, що пояс стане вакантним через те, що Усик вчасно не провів обов'язковий захист проти офіційного претендента – хорвата Філіпа Хрговича.

Після цього команда Усика офіційно звернулася до IBF з проханням дозволити українцю зберегти титул до реваншу з Ф'юрі.

Запит Олександра задовільнили і в поєдинку між Дюбуа та Хрговичем, який відбувся в ніч проти 2 червня в Ер-Ріяді, на кону стояв тимчасовий титул IBF у надважкій вазі, а не повноцінний.

Дюбуа достроково переміг Хрговича і в наступному бою збирається вийти в ринг проти Джошуа. Завдяки "подарунку" від Усика цей поєдинок буде вже за повноцінний пояс IBF у надважкій вазі.

Нагадаємо, в ніч проти 19 травня Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114) в головному поєдинку боксерського шоу в Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду українець відправив британця в нокдаун.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції Усика після перемоги над британцем.

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Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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