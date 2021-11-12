Щемність зашкалює: Роналду подарував футболку заплаканій дівчинці, яка вибігла на поле, аби його обійняти (відео)

Щемність зашкалює: Роналду подарував футболку заплаканій дівчинці, яка вибігла на поле, аби його обійняти (відео)

Хоча він обіцяв її голкіперу суперника.

Справжнім вчинком для прикладу відзначився зірковий форвард збірної Португалії - Кріштіану Роналду.

Так, після завершення виїзного поєдинку 9-го туру кваліфікації до Чемпіонату світу-2022 до 36-річного футболіста підбігла заплакана дівчинка, яка хотіла просто обійняти свого кумира. Роналду, своєю чергою, вирішив віддячити її подарунком, яким стала його футболка. Більш того, КріРо тепло обійняв дівчинку.

До вашої уваги відео з цим зворушливим моментом. Для перегляду відео гортайте праворуч.

Цікаво, що перед цим Роналду відмовився обмінюватися ігровими футболками з молодим воротарем збірної Ірландії Гевіном Базуну. Можливо, португалець вже просто побачив на горізонті цю дівчинку, а тому заздалегідь визначився, хто отримає його футболку.

Поєдинок Ірландії та Португалії завершився безгольовою нічиєю з рахунком 0:0;

Наразі Роналду та компанія посідають перше місце у відборі до ЧС-2022. 14 листопада "європейські бразильці" зустрінуться в заключному матчі кваліфікації, де вдома поміряються силами з Сербією, яка має аналогічну кількість очок з португальцями (по 17), але поступається за різницею забитих та пропущених голів. Аби залишитися на першій сходинці групи, збірну Португалії влаштує і нічия;

Переможці груп напряму виходять до ЧС-2022, а команди, які стануть другими, позмагаються за право зіграти на мундіалі через двоматчевий плейоф.

Раніше розповідалося про те, що Роналду може піти з англійського "Манчестер Юнайтед" після завершення сезону.

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