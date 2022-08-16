Щемність зашкалює: Усик вразив талісманом від доньки на медіазаходах перед боєм-реваншем із Джошуа (фото)

Український чемпіон світу за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі Олександр Усик показав талисман, як йому подарувала донька.
Усик зустрівся з організаторами його реваншу з Джошуа, а також журналістами у місті Джидда в Саудівській Аравії. Саме там і відбудеться бій, який отримав назву Rage on the Red Sea (Лють на Червоному морі).
Ціікаво, що весь цей час в Усика в руках був іграшковий віслючок. Виявилося, що це "Льоля" – талісман, який боксеру подарувала його донька Ліза.
Відповідні фото Сашка з талисманом були опубліковані на сторінці K2 Promotions у Facebook.
Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.
Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.
Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.
- В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
- У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.