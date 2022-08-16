Щемність зашкалює: Усик вразив талісманом від доньки на медіазаходах перед боєм-реваншем із Джошуа (фото)

Український чемпіон світу за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі Олександр Усик показав талисман, як йому подарувала донька.

Усик зустрівся з організаторами його реваншу з Джошуа, а також журналістами у місті Джидда в Саудівській Аравії. Саме там і відбудеться бій, який отримав назву Rage on the Red Sea (Лють на Червоному морі).

Ціікаво, що весь цей час в Усика в руках був іграшковий віслючок. Виявилося, що це "Льоля" – талісман, який боксеру подарувала його донька Ліза.

Відповідні фото Сашка з талисманом були опубліковані на сторінці K2 Promotions у Facebook.

Фото: K2 Promotions Ukraine

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.