Щемність зашкалює: в Англії вболівальники спустили хлопчика з українським прапором на руках до Зінченка, аби той подарував футболку (відео)

Неймовірний інцидент трапився після матчу між лондонським "Арсеналом" та іспанською "Севільєю" в рамках товариського турніру Emirates Cup.

Так, новоспечений футболіст "канонірів" та збірної України Олександр Зінченко вирішив подарувати футболку юному фанату лондонців.

Після гри Сашко побачив на трибунах хлопчика з українським прапором, підійшов до глядачів та попросив їх спустити хлопця донизу. Уболівальники на руках перенесли юного фаната, аби він міг подарувати йому футболку.

Цікаво, що під час того, як хлопчика несли на руках, інші вболівальники влаштували оплески.

До вашої уваги відео з цим дуже щемним моментом.

This was amazing to watch @Azinchenko17 mixing it up with the fans and young #Ukraine #Gooner. ❤️ pic.twitter.com/klw2DpSXB2 — Baisden (@Stefan_baisden) July 30, 2022

Зазначимо. що 25-річний українець, який в липні офіційно перебрався з "Манчестер Сіті" до "Арсенала", вийшов у стартовому складі на гру з "нервіонцями" та був замінений на 79-й хвилині. На той момент рахунок уже був 5:0 на користь підопічних Мікеля Артети. Сам матч, зрештою, заверешився знищенням іспанців із рахунком 6:0.

Нагадаємо, Зінченко яскраво дебютував за "Арсенал" у товариському матчі проти лондонського "Челсі". "Гармаші" здобули перемогу з рахунком 4:0.

Новий сезон АПЛ стартує 5 серпня. У матчі-відкритті чемпіонату Англії "каноніри" в гостях зіграють із "Крістал Пелас".

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