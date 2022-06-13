Щемний момент із легендарним атлетом та допомога Україні: Шевченко взяв участь у благодійному матчі в Лондоні

Щемний момент із легендарним атлетом та допомога Україні: Шевченко взяв участь у благодійному матчі в Лондоні

Зірка українського та світового футболу Андрій Шевченко взяв участь у благодійному матчі Unicef UK, який відбувся в столиці Великої Британії.

Українець виступив у складі збірної світових легенд, якій протистояла збірна Англії. У поєдинку, окрім Шевченка, зіграли інші відомі футболісти – Гарі Невілл, Кафу, Джиммі Каррагер, Джо Коул, Патріс Евра, Петро Чех, Димитар Бербатов, Андреа Пірло, Роберто Карлос та інші.

Зазначимо, що перед початком поєдинку капітан "легенд" – дев'ятиразовий олімпійський чемпіон з бігу Усейн Болт – вручив Шевченку капітанську пов'язку у кольорах прапора України. Дуже щемний жест від найшвидшої людини планети.

I love everything about this. Bolt’s beautiful gesture, Shevchenko’s emotion, and an oblivious Cafu thinking the cameras on him pic.twitter.com/DPS8ZnnjhX — Nooruddean (@BeardedGenius) June 12, 2022

Шевченко у ході зустрічі мав кілька моментів, але українцю відзначитись так і не вдалося. Основний час поєдинку завершився з рахунком 2:2, а в серії пенальті команда "легенд" скористалася помилками англійців - 4:1.

Уже після гри Болт, як капітан команди-переможця, підняв трофей разом з Шевченком.

Usain Bolt lifts the Soccer Aid trophy with Andriy Shevchenko pic.twitter.com/SFp6KIgFrE — LiveScore (@livescore) June 12, 2022

Виручені кошти з матчу спрямовують в Unicef, на підтримку дітей з усього світу. Цьогоріч організатори турніру мають передати певну частину коштів для дітей з України, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. А їх, до речі, за матч вдалося зібрати 15.673 мільйонів фунтів стерлінгів на благодійність – це найбільша сума коштів за увесь час проведення Soccer Aid.

Раніше розповідалося про те, що Шевченко взяв участь у матчі зірок футболу на підтримку України.

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